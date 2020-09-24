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«Я растила курочек»: как девочку из деревни заметили в Форбс 

Диана Товсепова 3 часа назад
Среди бесконечного числа красавиц на просторах Сети, есть те, кто заслуживает особого внимания. Так, эффектная американка Соммер Рэй располагает 25,5 миллионами поклонников в Instagram, но авторитетное издание Форбс присвоило ей звание "Далеко не обычная модель в Instagram".
Как выяснил "Рамблер", Соммер не родилась "в золотой пеленке" где-нибудь в Малибу, а выросла в глухой деревне в Колорадо.

"Я выросла на ранчо в Колорадо, в глуши. Я выращивала кур! И была действительно хороша в этом… Я деревенская девушка, а не фальшивка…", — вспоминала Соммер.

Девушка умудрилась начать карьеру модели прямо на своем ранчо. Так, сестра Соммер просто фотографировала ее и публиковала в Сети, а позже девушку стали приглашать на съемки в Лос-Анджелес. Через некоторое время подписчики Соммер стали расти как на дрожжах, и теперь у нее больше фанатов, чем у некоторых голливудских звезд.
В Сети девушку обожают за яркие смелые фото и за то, что такая эффектная внешность досталась без каких-либо косметических или хирургических операций. Только гены, деревенский воздух и тяжелая работа в тренажерном зале.
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Женский форум 2
Звёзды , Фото , Forbes
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