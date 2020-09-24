Рудковская озвучила заработок своего сына 

«За прошлый год сумма его контракта была 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги. Все нашивки, у него очень много нашивок, это спонсоры, которые поддерживают его. Он сам оплачивает няню, условно говоря. С денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей, костюмы. На квартиру и на машину он уже давно заработал», — рассказала Рудковская.