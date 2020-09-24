Рудковская озвучила заработок своего сына 

Продюсер Яна Рудковская раскрыла многомиллионный заработок своего семилетнего сына Александра, также известного как Гном Гномыч. Разоткровенничалась звезда в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».
Сын Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко снимается в рекламе с пеленок. Продюсер не скрывает, что к семи годам ее ребенок может самостоятельно оплатить все свои расходы, включая няню и охранника.
«За прошлый год сумма его контракта была 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги. Все нашивки, у него очень много нашивок, это спонсоры, которые поддерживают его. Он сам оплачивает няню, условно говоря. С денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей, костюмы. На квартиру и на машину он уже давно заработал», — рассказала Рудковская.
Александр Плющенко также имеет счет во Франции, куда поступают все заработки с иностранных контрактов. Примечательно, что этими деньгами не могут распоряжаться родители.
«Мы ему завели счет во Франции. Он снимается во Франции, ему платят официально. Во Франции родители не имеют право воспользоваться счетом ребенка. Все деньги за иностранные съемки, а также за его участие в иностранных шоу, хранятся на счету», — заметила Рудковская.
Семья Рудковской и Плющенко — одна из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Недавно сообщалось, что супруги готовятся к рождению еще одного ребенка.