Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Том Йорк женился

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Лидер британской группы Radiohead Том Йорк женился на 36-летней итальянской актрисе Даяне Рончионе. Об этом сообщает издание Vanity Fair.
Свадьба состоялась на вилле в Багерии. Из-за пандемии коронавируса праздник обошелся без танцпола. Кроме того, всем гостям были доступны маски и дезинфицирующие средства.
«Несмотря на все трудности, вызванные глобальной пандемией, мы гордимся и счастливы пожениться здесь, на Сицилии. Сицилия — родной остров Даяны», — сказал Йорк накануне церемонии.
Он объяснил, что в эти странные времена свадьба может стать небольшим праздником.
Актриса призналась, что очень счастлива в отношениях с музыкантом. «Он очень верит в меня. Мы всегда во всем поддерживаем друг друга», — отметила она.
Йорк и Рончионе впервые встретились в 2015 году, их познакомили общие друзья. В том же году музыкант после 23 лет брака развелся с художницей и преподавательницей Рэйчел Оуэн, от которой у него двое детей.
Звёзды,Том Йорк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители