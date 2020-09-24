Смерть Легкоступовой и Борисова: мистика и совпадения

После внезапной смерти известного российского актера и телеведущего Михаила Борисова , ушедшего из жизни 19 сентября, общественность снова заговорила о мистических совпадениях в истории с его скоропостижной кончиной. Напомним, Борисову стало плохо прямо во время съемок программы «Русское лото», по дороге в клинику телеведущий даже пережил клиническую смерть, однако в медучреждении реанимировать его пришлось снова. Несмотря на все усилия врачей он умер, предположительно, от остановки сердца.

Историю о смерти артиста с тех пор разбирают на самые мелкие детали, неразрывно связывая ее с жизнью певицы Валентины Легкоступовой, которая оборвалась немногим ранее. К примеру, в эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» гости в студии вспомнили и о том, что Борисов с Легкоступовой незадолго до смерти последней сделали совместное фото, которое оказалось последним прижизненным снимком покойной, и о том, что сама Валентина Валерьевна побывала на съемках у Борисова, и даже нашли странным тот факт, что актер умер почти на 40-й день после смерти исполнительницы хита «Ягода-Малина».

Вообще, если верить высказываниям родственников и друзей покойных артистов, их смерти не просто связаны воедино, но еще и пронизаны целым набором мистических совпадений. Как рассказала в студии у Малахова композитор Ирина Грибулина, которая дружила с обоими покойными, в последние недели перед смертью артистов в их жизни появилось еще одно объединяющее обстоятельство. По ее словам, и умершая в начале августа певица, и скончавшийся в середине сентября телеведущий незадолго до смерти заказали у нее песни.

«Что самое поразительное, и Валя заказала мне песню до этого, я ждала, что приедет. И Миша тоже заказал мне гимн "Русского лото"», — отметила композитор.

Удивительным оказалось и то, что люди, которые встречались, виделись и общались с Михаилом Борисовичем незадолго до смерти, утверждают, что он выглядел совершенно здоровым и бодрым человеком, а также вынашивал огромное количество планов на будущее. Сам Андрей Малахов при этом напомнил о другом странном случае из жизни покойного актера, отметив, что в его случае «история повторяется дважды». Оказалось, что в прошлом Борисов с супругой игнорировали посещение врачей, что обернулось смертью его жены во время родов.

Немногим ранее о мистическом совпадении в смертях исполнительницы и телеведущего заявила дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль . Она обратила внимание на то, что незадолго до своей смерти артистка побывала на съемках «Русского лото», бессменным ведущим которого в течение многих лет был Михаил Борисов. Более того, Бриль отметила, что после съемок Борисов и Легкоступова сделали совместный снимок, который стал для ее матери последним прижизненным кадром. Спустя какое-то время певица умерла, а после скончался и актер.

В такой череде совпадений и странных обстоятельств, которыми пронизана история о скоропостижных смертях двух популярных артистов, бывает даже сложно сориентироваться и найти им логическое объяснение. А потому, когда поклонники связывают смерть Борисова с кончиной Легкоступовой, говоря «забрала с собой», особо уже и не удивляешься.