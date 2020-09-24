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Звездные наследники, которые позорят родителей 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Звездные наследники, которые позорят родителей
Фото: @kafelnikova_a
Часто знаменитые родители настолько заняты, что у них не хватает времени на воспитание детей. И так получается, что наследники оказываются предоставленными самим себе. «Рамблер» расскажет о знаменитых детях, которые плохо себя вели.

Алеся Кафельникова

Девушка родилась в семье заслуженного мастера спорта Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Алеся пошла по стопам матери, и стала появляться на обложках не только отечественных изданий, но и зарубежных. Однако зависимость от запрещенных веществ чуть не погубила карьеру девушки. Она не раз попадала в больницу с передозировкой, также лечилась в психиатрической клинике. В одном из интервью Евгений Кафельников признался, что как отец он не справился со своей задачей. Сейчас Алеся ведет здоровый образ жизни и погружена в свою карьеру.

Рокко Ричи

@madonna
Родители Рокко, певица Мадонна и режиссер Гай Ричи, развелись, когда ему было восемь лет. В отличие от отца, Мадонна практически не уделяла времени сыну. Исполнительница была сосредоточена на карьере. Когда Рокко исполнилось 14 лет, его арестовали за хранение запрещенных веществ и отпустили под залог. После этого инцидента Мадонна хотела отдать сына в интернат. И тогда Рокко решил сбежать к отцу. Гай Ричи, в свою очередь, поставил сыну одно условие: начать работать. Ричи-младший согласился, и устроился курьером.

Глеб Гребенщиков

@h. r. v. s. t. r
Сына музыканта Бориса Гребенщикова дважды исключали из школы. Родители Глеба развелись еще тогда, когда мальчику было три года. Мать воспитывала ребенка одна. Известно, что Глеб какое-то время принимал запрещенные вещества. Сейчас Гребенщиков-младший занимается музыкой, как и его отец.

Уэстон Кейдж

Сын знаменитого актера Николаса Кейджа был зависим от запрещенных веществ и даже попадал в полицию по обвинению в домашнем насилии. Но отец решил помочь Уэстону, отправив его в лечебницу. Там молодого человека вылечили от зависимостей. И теперь Уэстон занимается музыкой и иногда играет в кино.
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Звёзды , Алеся Кафельникова , Евгений Кафельников , Борис Гребенщиков , Мадонна
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