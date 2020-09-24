Продюсер Яна Рудковская раскрыла заработки своего сына Саши, которого в кругу семьи родители называют Гном Гномыч. О сумме, которую семилетний ребенок уже успел заработать, Рудковская рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Как отметила Яна, ее сын с пеленок снимается в рекламе. К своему юному возрасту мальчик уже полностью способен оплатить все свои расходы, включая няню и охранника.
"За прошлый год сумма его контракта была 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги",
— отметила Рудковская.
Также она рассказала, что у сына есть счет в банке во Франции, доступа к нему не имеет ни она, ни отец ребенка Евгений Плющенко, так как по местным законам деньгами распоряжаться может только владелец счета.
"С денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей, костюмы. На квартиру и на машину он уже давно заработал",
— рассказала Рудковская.
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