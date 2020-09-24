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Лидия Федосеева-Шукшина одобряет союз дочери с Бари Алибасовым — младшим 

Teleprogramma.pro и ещё 9 17 часов назад
Федосеева-Шукшина хочет брака дочери с сыном Алибасова
Фото: Лариса Кудрявцева. Архив "Экспресс-газета"
Этот год для Лидии Федосеевой-Шукшиной выдался тяжелым. Сначала Бари Алибасов — старший лишил ее квартиры, потом загремел в психбольницу. Увиделись они только спустя полгода в эфире Первого канала.
Сразу после этого Федосеева-Шукшина заявила «Собеседнику», что ее дочь Ольга должна выйти замуж за Бари-младшего. В таком случае она даже благословит пару. По ее мнению, только после этого она наконец-то обретет счастье со знаменитым продюсером.
Отметим, что и Ольга Шукшина, и Бари-младший все это время были против брака звезд и всячески старались их развести. Дочери Федосеевой-Шукшиной почти удалость это сделать. В августе она уговорила мать развестись с Алибасовым. Но встреча на программе все изменила.
Вопрос с разводом пока закрыт, а вот с квартирой — нет. Недавно стало известно, что новый хозяин недвижимости, которым является помощник Алибасова-старшего, хотел выселить оттуда Федосееву-Шукшину.
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Звёзды , Лидия Федосеева-шукшина , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , Первый канал
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