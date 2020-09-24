Федосеева-Шукшина хочет брака дочери с сыном Алибасова

Этот год для Лидии Федосеевой-Шукшиной выдался тяжелым. Сначала Бари Алибасов — старший лишил ее квартиры, потом загремел в психбольницу. Увиделись они только спустя полгода в эфире Первого канала.

Сразу после этого Федосеева-Шукшина заявила «Собеседнику», что ее дочь Ольга должна выйти замуж за Бари-младшего. В таком случае она даже благословит пару. По ее мнению, только после этого она наконец-то обретет счастье со знаменитым продюсером.

Отметим, что и Ольга Шукшина, и Бари-младший все это время были против брака звезд и всячески старались их развести. Дочери Федосеевой-Шукшиной почти удалость это сделать. В августе она уговорила мать развестись с Алибасовым. Но встреча на программе все изменила.

Вопрос с разводом пока закрыт, а вот с квартирой — нет. Недавно стало известно, что новый хозяин недвижимости, которым является помощник Алибасова-старшего, хотел выселить оттуда Федосееву-Шукшину.