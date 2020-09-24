В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин опубликовал видео, на котором Пугачева предстала с ярким макияжем и красивой укладкой. Примадонна российской эстрады под песню Love Devotion исполнительницы Enigma любуется собой на камеру. Супруг Пугачевой подписал символом сердца.

Коллеги и друзья пары оставили под роликом восторженные комментарии, чего нельзя сказать о других подписчиках, которые разделились во мнениях.

Одни отметили, что Пугачева великолепно выглядит для своего возрасте, а другие не стали стесняться в выражениях и назвали супругу Галкина «чудовищем».