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Джигурда хочет разыскать предполагаемую любовницу Ефремова 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Джигурда хочет разыскать любовницу Ефремова
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса «Современника» и предполагаемая возлюбленная Михаила Ефремова Дарья Белоусова таинственно исчезла в день оглашения приговора актеру. Никита Джигурда все эти месяцы проводил собственное расследование и нашел немало, на его взгляд, фактов. Он считает, что актриса пропала не просто так. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.
До Белоусовой не никто не может дозвониться. По прежнему адресу, а по слухам квартиру в Казарменном переулке ей помогал арендовать Ефремов, она тоже больше не живет.
Джигурда считает, что Белоусову вообще могли убрать, потому что она много знает о том ДТП на Садовом кольце. Актер предполагает, что она — связующее звено между Ефремовым, который ей доверял, и теми, кто заказал все это. По результатам собственного расследования Джигурды, правое заднее колесо джипа Ефремова было пробито еще до момента выезда автомобиля на Садовое кольцо, а за рулем могла находиться именно Белоусова. Кроме этого, Джигурда утверждает, что именно Дарья знает, с кем Ефремов находился в тот вечер в баре.
Тем временем, Михаил Ефремов отбывает наказание в СИЗО, а новый адвокат Роман Филиппов уже готовит апелляцию.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Роман Филиппов , Дарья Белоусова , ФСИН
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