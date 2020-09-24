Стало известно о последних днях Войнаровского 

За последнее время состояние народного артиста России Вячеслава Войнаровского резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов

"Он выступал с нами все меньше и меньше и часто мог только сидеть", — сказал юморист в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Смирнов отметил, что, несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.

Ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер утром 24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни.

Помимо карьеры оперного певца, артист снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".