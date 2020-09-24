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Стало известно о последних днях Войнаровского 

РИА Новости 3 часа назад
Стало известно о последних днях Войнаровского
Фото: РИА Новости
За последнее время состояние народного артиста России Вячеслава Войнаровского резко ухудшилось, рассказал артист шоу "Кривое зеркало" Михаил Смирнов.

"Он выступал с нами все меньше и меньше и часто мог только сидеть", — сказал юморист в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Смирнов отметил, что, несмотря на болезнь, Войнаровскому удавалось сохранять чувство юмора и даже шутить по поводу своего состояния.
Ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер утром 24 сентября на 75-м году жизни после продолжительной болезни.
Помимо карьеры оперного певца, артист снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".
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Звёзды , Михаил Смирнов , Радиостанция "Говорит Москва"
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