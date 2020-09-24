Исхудавшая Бабкина напугала фанатов 

Певица в черном костюме и с идеальным маникюром стала главной звездой траурной церемонии. На прощание с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым пришли многие звезды. Но самое большое впечатление на собравшихся произвела Народная артистка России Надежда Бабкина . Даже коллеги певицы не сразу узнали в миниатюрной женщине в черном костюме и черной маске со стразами Надежду Георгиевну.

ИД "Собеседник"

В этот день певица и впрямь выглядела прекрасно: вся в черном, без любимых тяжелых украшений, с аккуратной укладкой и идеальным красным маникюром.

«Шикарная Надя!» — вырвалось у одной из ее поклонниц.

Бабкина, услышав такую высокую оценку, лишь скромно кивнула в знак благодарности. Случай не располагал к более обстоятельному обмену любезностями.

Вообще, Бабкина не была настроена на разговор с кем бы то ни было. Она явно была подавлена горем. Напомним, в разгар пандемии Бабкина тяжело переболела пневмонией, от которой скончался и близкий ей Михаил Борисов.

Женщина с гвоздиками, тоже пришедшая проститься с актером, словно прочла эти печальные мысли и едва слышно произнесла вслед уходившей Бабкиной: «Вы еще живы?!»

То ли поклонница певицы отстала от жизни, то ли, как и другие, не сразу узнала звезду и выразила свое удивление столь нелепой репликой. Но к счастью, этих слов удалявшаяся после церемонии певица уже не расслышала.