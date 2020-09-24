«Ругается, а я расстраиваюсь»

День юного фигуриста Саши Плющенко начинается очень рано — в 6:00. К тренировкам спортсмен приступает уже буквально через полчаса. Он занимается как в зале, так и на льду. В целом, тренировочный процесс продолжается до 16:00. И все это под присмотром прославленного папы. Как признался Гном Гномыч в шоу «Алена, блин», Евгений Плющенко — строгий отец.

«Папа — строгий тренер. Когда он ругается, я расстраиваюсь», — признался Саша Плющенко.

Кроме этого фигурист заявил, что мечтает пять раз стать олимпийским чемпионом. А пока Саша стал первоклассником. Теперь он совмещает тренировки со школьными уроками и признается, что больше всего ему нравится предмет пропись, а вот азбуку и математику мальчик не любит.