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Фадеев заявил о смерти российского телевидения

Анастасия Иванова
3 часа назад
Российский продюсер Максим Фадеев обвинил рэперов в плагиате и заявил о смерти российского телевидения. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Metametrica.
Фадеев заявил о смерти российского телевидения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Фадеев утверждает, что формат вещания исчез еще восемь лет назад:
«Это просто симуляция, конечно. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать, и которому государство дает маленькие копиюшки. И вот они сидят на этих зарплатах, пилят свои последние возможности».
По мнению продюсера, YouTube пришел на замену телевидения:
«Можно посмотреть все, что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-то там редактор».
Максим Фадеев также высказался о творчестве современных российских рэперов:
«Сравните все их песни, это плагиат обычный. Они берут западную музыку, накладывают свои тексты».
Однако музыкант признался, что такие треки ему нравятся, но при этом осудил артистов, которые в своем творчестве призывают к употреблению запрещенных веществ.
Ранее «Рамблер» писал о том, что, как сообщают СМИ, Кети Топурия беременна.
Звёзды,Максим Фадеев,
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