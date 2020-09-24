Фадеев заявил о смерти российского телевидения

Российский продюсер Максим Фадеев
обвинил рэперов в плагиате и заявил о смерти российского телевидения. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Metametrica.
Фадеев утверждает, что формат вещания исчез еще восемь лет назад:
«Это просто симуляция, конечно. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать, и которому государство дает маленькие копиюшки. И вот они сидят на этих зарплатах, пилят свои последние возможности».
По мнению продюсера, YouTube пришел на замену телевидения:
«Можно посмотреть все, что угодно, а не то, что тебе рекомендует какой-то там редактор».
Максим Фадеев также высказался о творчестве современных российских рэперов:
«Сравните все их песни, это плагиат обычный. Они берут западную музыку, накладывают свои тексты».
Однако музыкант признался, что такие треки ему нравятся, но при этом осудил артистов, которые в своем творчестве призывают к употреблению запрещенных веществ.