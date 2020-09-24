Рудковская объяснила обращение сына к Путину 

По словам Рудковской, ее сын Саша, известный в соцсетях как Гном Гномыч, принял такое решение после статьи в издании Starhit, где утверждалось, что он страдает синдромом Аспергера.

«Ребенок занимается профессионально спортом. Имеет сумасшедшие нагрузки, раз в два месяца проходит диспансеризацию. И для него было шоком, когда стали подходить дети и спрашивать у него о каких-то заболеваниях», — поделилась продюсер.

Таким образом семилетний Саша хотел попросить защиты у главы государства от клеветы, подчеркнула она.

«Он говорит, что есть же президент, который все решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс», — объявила Рудковская.

Она добавила, что, возможно, пришло время обратить внимание на эту проблему, так как публикуется много информации о детях, их здоровье, их учебе.

Продюсер подытожила, что обратилась к адвокату Александру Добровинскому . Вместе с ним они работают над тем, чтобы в отношении Starhit было возбуждено уголовное дело.

Об обращении сына Рудковской и фигуриста Евгений Плющенко стало известно ранее 24 сентября. В интервью Super он попросил главу государства принять закон о запрете для издания StarHit на публикацию «гадостей» о нем и других детях без согласия на это родителей. Кроме того, он рассказал о желании стать пятикратным олимпийским чемпионом, а также признался, что устает от внимания общественности к своей персоне.

Плющенко-младший занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.