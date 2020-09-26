Решетова рассказала о разделе имущества с Тимати 

Судя по всему, пара разошлась дружески, даже теперь ребята много времени проводят вместе и занимаются сыном Ратмиром. Теперь Анастасия Решетова подтвердила слухи о получении элитной недвижимости. В сторис Инстаграма Решетова объяснила, что постоянно фотографируется в апартаментах бывшего избранника, потому что теперь они принадлежат ей с сыном: «Теперь это наша квартира». Это элитное жилье располагается на трех последних этажах московской высотки и оборудовано собственным выходом на веранду на крыше.

Также Анастасия пояснила, что Тимати съехал от нее после расставания и временно живет в другой квартире: «Без кровли не остался». Вскоре он заселится в «дом мечты», который строят последние несколько лет. Решетова отметила, что надеялась тоже в нем жить, но этому не суждено было сбыться: «Теперь ситуация другая. Так что уже без меня».