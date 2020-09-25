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Борис Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение в Германии 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение
Фото: @b.korchevnikov
Тяжелая болезнь настигла ведущего Бориса Корчевникова. Сначала состояние здоровья отразилось на основной работе (зрители начали замечать, что Борис теряет слух), а теперь ему и вовсе приходится искать подработки, чтобы оплатить лечение в Германии.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — рассказал промоутер Евгений Морозов.

По словам мужчины, работать с Корчевниковым непросто из-за непостоянства ведущего. У него много работы на каналах «Спас», и «Россия 1», поэтому случалось, что он подводил команду и не приезжал на мероприятия. В итоге, приходилось оправдываться перед заказчиками и искать замену ведущему.
Сейчас курс обследования в Германии обходится Корчевникову в 10 тысяч евро. Так что деньги нужны, но найти подработку оказалось не так просто. Скорее всего, Борис пытается восстановиться после операции по удалению опухоли в голове.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, чтосам Борис думает по поводу своей болезни.
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Звёзды , Борис Корчевников , Евгений Морозов
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