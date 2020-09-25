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Модель переодевалась в «Женщину-кошку», а потом попалась на реальных грабежах 

Диана Товсепова 1 час назад
Австралийская модель Моник Агостино, как и любая эффектная девушка, пользовалась популярностью в Сети из-за своей внешности. Яркая блондинка с пышной фигурой нравилась пользователям еще и за то, как "киношно" она переодевалась в костюм "Женщины-кошки". Некоторые называли ее самым красивым косплеем на знаменитый персонаж.
Все бы ничего, да только СМИ стали бесперебойно писать о Моник не из-за ее эффектной внешности, а из-за того, что девушку поймала полиция. Как выяснил "Рамблер", красотку еще в прошлом году за грабеж — девушка в маске взломала и пиццерию и вынесла "кассу". Полиция установила личность Моник по кадрам камер видеонаблюдения.
Оказывается, девушка участвовала в целой серии грабежей. Блондинка вместе с группой молодых ребят пытались вломиться и в другие заведения, а из одного кафе им удалось вынести 300 долларов и кредитной картой. "Наживу" они потратили на покупку в McDonald’s. Моник также участвовала в ограблении кондитерской, из которой злоумышленники вынесли 1000 долларов наличными.
Она также была осуждена по отдельным обвинениям в хранении оружия, запрещенного препарата (метамфетамин) и краже куртки из торгового центра.
Подписчики красавицы, конечно, не догадывались о ее криминальных увлечениях, а просто наблюдали за ее красивыми и вполне безобидными снимками.
При этом Агостино уже отбыла срок за решеткой, но летом ее отпустили в ожидании апелляции. В июле она была арестована по ордеру за нарушение условий освобождения под залог, а затем арестована по другому ордеру в начале сентября за пропуск даты своего апелляционного суда.
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