В Instagram Анастасии Волочковой появилось неожиданное видео, в котором Никита Джигура трогает эпатажную балерину за грудь. Далее Волочкова просит у своего собеседника «чудище для сексуальных утех».

На видео балерина одета в футболку с надписью: «Никто не уйдет отсюда девственницей», а все действите происходит в бане, где по всей видимости проходила вечеринка.

Подписчики начали подозревать, что аристов связывают интимные отношения. Чуть Джигурда прокомментировал ситуацию для издания Teleprogramma.pro.

«Я называю Анастасию доченькой не просто так. Каждый раз, когда я приезжаю к Насте в гости вместе со своей женой Мариной Анисиной, мы троллим. Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю.

Джигурда также рассказал, как его жена относится к такого рода "дружеским" проявлениям.

"Я пою песни, читаю стихи, поглаживаю женщин, а, вы, наверняка, не позволите своему мужу на сцене трогать голых девчонок. Я все-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют. И они созванивались в этот же вечер".

Кажется, Джигурду и Волочкову действительно связывает исключительно дружба.