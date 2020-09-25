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«Это должен испытать каждый мужчина»: Безруков рассказал, как присутствовал на родах жены

Teleprogramma.proиещё 1
4 часа назад
Популярный актер Сергей Безруков рассказал о твоем опыте мужа и отца. В свежем интервью «Известиям» 46-летний народный артист признался, что встреча с нынешней женой Анной Матисон разделила его жизнь на «до и после».
«Это должен испытать каждый мужчина»
Фото: Global Look PressGlobal Look Press
В «прошлой» жизни у мужчины было всякое, в том числе и внебрачные дети. Но Сергей не снимает с себя ответственности - он заботится о своих старших отпрысках с самого их рождения.
И все же, что такое быть отцом Безуков понял только в «новой» жизни, когда стал растить детей вместе с Матисон. Мужчина наравне с женой учился укладывать детей, его до слез пробрало, когда он услышал от маленького Степана слово «папа». Кроме того, Сергей присутствовал на родах.
«Дорогие женщины, теперь я понимаю, что вы испытываете. Я не чувствую этого, но понимаю, сочувствую. Это должен испытать каждый мужчина, чтобы вас понять, - обратился актер к прекрасному полу, а затем переключился на мужчин. - Ребята, это не просто ждать за кулисами. Вы побудьте рядышком и поймите, что это такое. Просто дышите рядом, тужьтесь рядом».
Безруков отметил, что не призывает мужей обязательно присутствовать на родах жен - это каждый должен решить сам для себя. Но для актера это был невероятный опыт единения с своей супругой.
Также Сергей признался, что его старшие и младшие дети дружат. В новой жизни артист решил жить без тайн - в его семье все честно и открыто. Но от прессы он старается держать домочадцев подальше.
Звёзды,Анна Матисон,газета "Известия",
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