Популярный актер Сергей Безруков рассказал о твоем опыте мужа и отца. В свежем интервью «Известиям» 46-летний народный артист признался, что встреча с нынешней женой Анной Матисон разделила его жизнь на «до и после».

Фото: Global Look Press Global Look Press

В «прошлой» жизни у мужчины было всякое, в том числе и внебрачные дети. Но Сергей не снимает с себя ответственности - он заботится о своих старших отпрысках с самого их рождения.

И все же, что такое быть отцом Безуков понял только в «новой» жизни, когда стал растить детей вместе с Матисон. Мужчина наравне с женой учился укладывать детей, его до слез пробрало, когда он услышал от маленького Степана слово «папа». Кроме того, Сергей присутствовал на родах.

«Дорогие женщины, теперь я понимаю, что вы испытываете. Я не чувствую этого, но понимаю, сочувствую. Это должен испытать каждый мужчина, чтобы вас понять, - обратился актер к прекрасному полу, а затем переключился на мужчин. - Ребята, это не просто ждать за кулисами. Вы побудьте рядышком и поймите, что это такое. Просто дышите рядом, тужьтесь рядом».

Безруков отметил, что не призывает мужей обязательно присутствовать на родах жен - это каждый должен решить сам для себя. Но для актера это был невероятный опыт единения с своей супругой.