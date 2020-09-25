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Экс-солистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу группы 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Солистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу
Фото: Globallookpress.com
Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Санта Димопулос в эфире шоу «Слава +» для YouTube-канала «Люкс FM» заявила, что самой успешной участницей музыкальной команды за все времена по праву следует признать Веру Брежневу. Она с этим давно смирилась и спокойно относится к популярности коллеги. По ее словам, девушек в коллективе всегда сравнивали.

«Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась».

Как отметила Санта Димопулос, она получила огромный опыт во время своего выступления в «ВИА Гре». В частности, познакомилась со многими известными людьми. При этом мужа Веры Брежневой продюсера Константина Меладзе она считает интровертом, но при этом настоящим гением.
Напомним, что в свое время Меладзе ушел от жены Яны Сумм ради Веры Брежневой. Общих детей в этом браке пока не родилось.
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Звёзды , Санта Димопулос , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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