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Лидия Федосеева-Шукшина одобрила союз дочери с Бари Алибасовым 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Федосеева-Шукшина хочет брака дочери с сыном Алибасова
Фото: Globallookpreess.com
Год для великой советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной выдался тяжелым. Сначала Бари Алибасов — старший лишил ее квартиры, потом загремел в психбольницу. Теперь вопросы собственности пара решает в судебном порядке.
Позже Шукшина заявила «Собеседнику», что ее дочь Ольга должна выйти замуж за Бари-младшего, тогда она благословит пару и те будут счастливы.
Дочь актрисы Ольга и Бари-младший были против связи Шукшиной с Алибасовым старшим и всячески пытались их развести, но не вышло.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Шукшина готова простить мужа-обманщика.
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Звёзды , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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