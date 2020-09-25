Федосеева-Шукшина хочет брака дочери с сыном Алибасова

Год для великой советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной выдался тяжелым. Сначала Бари Алибасов — старший лишил ее квартиры, потом загремел в психбольницу. Теперь вопросы собственности пара решает в судебном порядке.

Позже Шукшина заявила «Собеседнику», что ее дочь Ольга должна выйти замуж за Бари-младшего, тогда она благословит пару и те будут счастливы.

Дочь актрисы Ольга и Бари-младший были против связи Шукшиной с Алибасовым старшим и всячески пытались их развести, но не вышло.