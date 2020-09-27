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«Она не дурочка»: друг семьи пояснил, почему Королева простила Тарзана 

runews24.ru и ещё 4 1 час назад
Наташа Королева простит своему мужу Сергею Глушко, известному как Тарзан, измену с актрисой Анастасией Шульженко, о которой последняя прилюдно рассказала, добавив, что беременна от стриптизера, затем эту информацию опровергнув. О таком решении Королевой рассказал друг семьи «Комсомольской правде».
Собеседник издания объяснил, что с происходящим Наталья Смирилась уже давно, и выходя замуж за стриптизера, она прекрасно понимала, на что идет.

«Она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается «продолжение банкета»? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка», — заявил близкий к звездной паре источник.

Напомним, Глушко после случисшегося опубликовал, а затем удалил видеообращение с признанием в измене, через несколько дней Королева написала пост, в котором выразила отношение к ситуации с адюльтером.
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Звёзды , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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