Собеседник издания объяснил, что с происходящим Наталья Смирилась уже давно, и выходя замуж за стриптизера, она прекрасно понимала, на что идет.

«Она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается «продолжение банкета»? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка», — заявил близкий к звездной паре источник.

Напомним, Глушко после случисшегося опубликовал, а затем удалил видеообращение с признанием в измене, через несколько дней Королева написала пост, в котором выразила отношение к ситуации с адюльтером.