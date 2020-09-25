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«Это должен испытать каждый мужчина»: Безруков поделился опытом совместных родов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Это должен испытать каждый мужчина»
Фото: @s_bezrukov
В интервью «Известиям» актер Сергей Безруков рассказал об опыте совместных родов.
Арист никогда не отказывался от прошлых детей, но счастье отцовства познал только в своей «новой» жизни, когда стал растить детей вместе с Матисон. Мужчина не только делит домашние обязаанности с женой, он даже присутствовал на родах.

«Дорогие женщины, теперь я понимаю, что вы испытываете. Я не чувствую этого, но понимаю, сочувствую. Это должен испытать каждый мужчина, чтобы вас понять. Ребята, это не просто ждать за кулисами. Вы побудьте рядышком и поймите, что это такое. Просто дышите рядом, тужьтесь рядом», — вдохновенно произнес актер.

Безруков объяснил, что не призывает всех мужчин идти на роды, но для него это был невероятный опыт единения с своей супругой.
Ранее "Рамблер" сообщал о новом сериале с Безруковым.
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Звёзды , газета "Известия"
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