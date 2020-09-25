Солистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу

Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Санта Димопулос в эфире шоу «Слава +» для YouTube-канала «Люкс FM» рассказала, кого из солисток она считает самой успешной за всю историю группы.
По словам девушки, это звание по праву принадлежит Вере Брежневой. Санта объяснила, что новых девушек в коллективе всегда сравнивали именно с Брежневой.
«Вера — самая успешная солистка, потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась».
Продюсера Константина Меладзе девушка охарактеризоваала как настоящего гения-интроверта.
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