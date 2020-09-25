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Экс-солистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу группы 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Солистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу
Фото: @santadimopulos
Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Санта Димопулос в эфире шоу «Слава +» для YouTube-канала «Люкс FM» рассказала, кого из солисток она считает самой успешной за всю историю группы.
По словам девушки, это звание по праву принадлежит Вере Брежневой. Санта объяснила, что новых девушек в коллективе всегда сравнивали именно с Брежневой.

«Вера — самая успешная солистка, потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой. Может притягивать к себе людей, вызывает положительные эмоции. Также Света Лобода очень больших успехов добилась».

Продюсера Константина Меладзе девушка охарактеризоваала как настоящего гения-интроверта.
Ранее "Рамблер" рассказывалтяжелую историю наркотической зависимости Стаса Пьехи.
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Звёзды , Санта Димопулос , Стас Пьеха , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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