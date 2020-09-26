Безруков впервые рассказал о своих внебрачных детях 

Сергей Безруков впервые заговорил о внебрачных сыне и дочери, которые родились, пока актёр был в браке с Ириной Безруковой . Информация о его внебрачных дочери Александре и сыне Иване появилась в прессе ещё несколько лет назад, СМИ уверяли, что мать детей — актриса из Петербурга Кристина Смирнова

С Ириной Безруковой режиссёр расстался пять лет назад после смерти её единственного сына. А уже на следующий год звезда «Бригады» повёл в ЗАГС Анну Матисон . В июле того же 2016 года у пары родилась дочь Мария, через два года на свет появился сын Степан.

Да, у меня есть ещё дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное, — признался Безруков в интервью газете «Известия».

Актёр добавил, что не снимает с себя ответственности и содержит своих старших детей с самого рождения. Безруков считает, что нельзя детей противопоставлять друг другу.

Народный артист добавил, что и старшие, и младшие его дети поддерживают между собой отношения. А он с ними всегда предельно откровенен.