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Безруков впервые рассказал о своих внебрачных детях 

News.ru и ещё 4 31 минуту назад
Безруков впервые рассказал о своих внебрачных детях
Фото: News.ru
Сергей Безруков впервые заговорил о внебрачных сыне и дочери, которые родились, пока актёр был в браке с Ириной Безруковой. Информация о его внебрачных дочери Александре и сыне Иване появилась в прессе ещё несколько лет назад, СМИ уверяли, что мать детей — актриса из Петербурга Кристина Смирнова.
С Ириной Безруковой режиссёр расстался пять лет назад после смерти её единственного сына. А уже на следующий год звезда «Бригады» повёл в ЗАГС Анну Матисон. В июле того же 2016 года у пары родилась дочь Мария, через два года на свет появился сын Степан.

Да, у меня есть ещё дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное, — признался Безруков в интервью газете «Известия».

Актёр добавил, что не снимает с себя ответственности и содержит своих старших детей с самого рождения. Безруков считает, что нельзя детей противопоставлять друг другу.
Народный артист добавил, что и старшие, и младшие его дети поддерживают между собой отношения. А он с ними всегда предельно откровенен.
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Звёзды , Ирина Безрукова , Анна Матисон , Кристина Смирнова , газета "Известия"
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