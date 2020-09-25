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«Не готова показывать»: Ольга Орлова рассказала о своих личных запретах 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Орлова рассказала о своих личных запретах
Фото: @olgaorlova
Поп-исполнительница Ольга Орлова сообщила о личных границах. Она никогда не станет делиться слишком сокровенным, написала певица в своем профиле.
Несмотря на то что Ольге часто приходится влезать в чужое личное пространство в силу специфики работы, подробностями своей жизни артистка делиться не спешит.

«Для меня очень важно уединение, я не готова показывать свою личную и домашнюю жизнь», — заявила актриса.

Орлова привыкла, что родители с детства пытались приучить ее оберегать дом от посторонних глаз.
«Раньше я задавалась вопросом: «Почему, когда включается свет, родители обязательно закрывают шторы?» Эта ситуация казалась мне сущей бессмыслицей. Сегодня я, конечно же, поменяла в корне свое мнение», — призналась Орлова.
По словам Ольги, она не понимает, как люди могут выставлять напоказ все свои тайны, включая главную человеческую крепость — дом.
Отметим, что, помимо признания, Ольга опубликовала фото, на котором запечатлела себя в пиджаке оверсайз и белом топе.
Напомним, что пиджаки с «мужского плеча» остаются популярными вот уже который месяц. Ранее об этом говорила модный стилист Эвелина Хромченко.
«Вещи в стиле оверсайз обладают магической способностью скрывать лишние килограммы у женщин, щедро одаренных природой, и в то же время подчеркивать хрупкость и изящество миниатюрных дам», — отметила Хромченко.
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Звёзды , Эвелина Хромченко , Ольга Орлова
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