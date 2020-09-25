Фадеев рассказал правду о своем похудении

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Продюсер Максим Фадеев сбросил уже больше 100 килограммов, и он не собирается останавливаться. В интервью на YouTube-канале «Метаметрика» он объяснил, какую цель преследует на самом деле в похудении.

@fadeevmaxim

По словам продюсера, он избавляется от лишних килограммов вовсе не ради стройности, а ради здоровья. Максим Фадеев страдает диабетом, и хочет победить эту болезнь:

«Я хочу убрать диабет. И я его уберу».

Артист поставил себе планку в 90 килограммов. Именно столько хочет весить знаменитый продюсер.