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Постройневший Фадеев рассказал, зачем сбрасывает вес 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Фадеев рассказал правду о своем похудении
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев сбросил уже больше 100 килограммов, и он не собирается останавливаться. В интервью на YouTube-канале «Метаметрика» он объяснил, какую цель преследует на самом деле в похудении.
@fadeevmaxim
По словам продюсера, он избавляется от лишних килограммов вовсе не ради стройности, а ради здоровья. Максим Фадеев страдает диабетом, и хочет победить эту болезнь:

«Я хочу убрать диабет. И я его уберу».

Артист поставил себе планку в 90 килограммов. Именно столько хочет весить знаменитый продюсер.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Фадеев заявил о смерти российского телевидения.
Звёзды , Максим Фадеев
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