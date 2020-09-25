Фадеев рассказал правду о своем похудении

Продюсер Максим Фадеев сбросил уже больше 100 килограммов, и он не собирается останавливаться. В интервью на YouTube-канале «Метаметрика» он объяснил, какую цель преследует на самом деле в похудении.
@fadeevmaxim
По словам продюсера, он избавляется от лишних килограммов вовсе не ради стройности, а ради здоровья. Максим Фадеев страдает диабетом, и хочет победить эту болезнь:
«Я хочу убрать диабет. И я его уберу».
Артист поставил себе планку в 90 килограммов. Именно столько хочет весить знаменитый продюсер.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Фадеев заявил о смерти российского телевидения.