Как знаменитости зарабатывают на своих детях 

Миллионы долларов за первые фотографии детей знаменитых родителей.

Мэтью Макконахи

В 2008 году, когда у Мэтью Макконахи родился сын Леви, актер и его жена решили продать эксклюзивные снимки журналу «ОК!». За публикацию фотографий младенца звездная пара получила 3 млн долларов.

За снимки детей звездной пары глянцевые журналы платят очень большие суммы.

Так в 2006 году, после рождения дочери Шайло, ее снимки купило крупное фотоагентство за немалую сумму. Позднее снимки дочери знаменитых родителей приобрело издание «People» за 4,1 млн долларов.

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А в 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт подняли цену до 14 млн долларов! Снимки новорожденных близнецов Нокса и Вивьен совместно купили издания «Hello!» и «People». Все заработанные деньги знаменитая пара потратила на благотворительность.

У певицы и ее супруга Джордана Брэтмана в 2008 году родился первенец. Фанаты не могли дождаться, когда же они увидят фото малыша. И звездная пара продала снимок изданию «People» за 1,5 млн долларов.

Актриса и ее муж, как и другие звезды, при рождении их первенца решили продать фотографии за круглую сумму. Так фото новорожденной дочери купил журнал «ОК!» за 1,5 млн долларов.

Близнецы, мальчик Максимилиано и девочка Эммелина, родились у певицы в 2008 году. И права на первые фотографии детей звездные родители продали журналу «People» за 6 млн долларов.