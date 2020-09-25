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Макаревич сообщил, что переболел коронавирусом 

Анастасия Иванова 36 минут назад
Макаревич переболел коронавирусом
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Машина времени» сообщил, что он переболел коронавирусом нового типа в легкой форме. Этой новостью артист поделился в эфире радио «Эхо Москвы».
Музыкант поделился, что у него не было температуры, однако пропало обоняние, что его насторожило.
Во время обсуждения российской вакцины Макаревич отметил, что уже многие граждане сделали прививку. И, по его мнению, если все привившиеся в порядке, то это можно считать «оглушительной победой нашей фармакологии».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение.
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Звёзды , Эхо Москвы
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