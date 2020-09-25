Макаревич переболел коронавирусом

Лидер группы «Машина времени» сообщил, что он переболел коронавирусом нового типа в легкой форме. Этой новостью артист поделился в эфире радио «Эхо Москвы».

Музыкант поделился, что у него не было температуры, однако пропало обоняние, что его насторожило.

Во время обсуждения российской вакцины Макаревич отметил, что уже многие граждане сделали прививку. И, по его мнению, если все привившиеся в порядке, то это можно считать «оглушительной победой нашей фармакологии».