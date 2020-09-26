Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Лариса Долина рассказала секрет своего похудения 

Russianshowbiz.info 55 минут назад
Лариса Долина рассказала секрет своего похудения
Фото: Russianshowbiz.info
65-летняя певица Лариса Долина поведала о своей новой диете.
Лариса Александровна во время презентации клипа одного из своих коллег вновь поразила всех внешним видом. Белый брючный костюм и яркая блузка подчеркнули стройную фигуру артистки. На мероприятии она призналась, что ради таких форм ей приходится соблюдать специальную диету. С фуршетного стола Долина взяла лишь кусочек курицы и рыбы, а также немного овощей и фруктов, сообщает портал «Собеседник».
Также артистка отметила, что ей можно есть небольшие порции любых ягод, но в тот момент она их не хотела. Звезда похвасталась, что не испытывает чувства голода, при этом продолжает худеть. Она добавила: благодаря тому, что ей удалось исключить из рациона все вредные продукты, теперь она чувствует себя на 35 лет.
Видео дня. Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Russianshowbiz.info: последние новости
Решетова рассказала о разделе имущества после развода с Тимати Решетова рассказала о разделе имущества после развода с Тимати Народ не узнал отощавшую и постаревшую Орбакайте Народ не узнал отощавшую и постаревшую Орбакайте Сергей Безруков признался, что у него есть внебрачные дети Сергей Безруков признался, что у него есть внебрачные дети
Звёзды , Лариса Долина , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 вещей, которые женщины стесняются просить у мужчин
6 вещей, которые женщины стесняются просить у мужчин
Модель снялась обнаженной перед открытым окном
Модель снялась обнаженной перед открытым окном
Каменских показала голую грудь на курорте
Каменских показала голую грудь на курорте
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
11:12
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение