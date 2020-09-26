Лариса Долина рассказала секрет своего похудения 

65-летняя певица Лариса Долина поведала о своей новой диете.

Лариса Александровна во время презентации клипа одного из своих коллег вновь поразила всех внешним видом. Белый брючный костюм и яркая блузка подчеркнули стройную фигуру артистки. На мероприятии она призналась, что ради таких форм ей приходится соблюдать специальную диету. С фуршетного стола Долина взяла лишь кусочек курицы и рыбы, а также немного овощей и фруктов, сообщает портал «Собеседник».

Также артистка отметила, что ей можно есть небольшие порции любых ягод, но в тот момент она их не хотела. Звезда похвасталась, что не испытывает чувства голода, при этом продолжает худеть. Она добавила: благодаря тому, что ей удалось исключить из рациона все вредные продукты, теперь она чувствует себя на 35 лет.