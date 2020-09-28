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Бывшая жена Башарова сделала заявление 

Russianshowbiz.info и ещё 5 2 часа назад
Бывшая жена Башарова сделала заявление
Фото: Russianshowbiz.info
Елизавета Шевыркова отреагировала на слова бывшего мужа о том, что он продолжает спать с ней в одной постели.
В Инстаграме Шевыркова опубликовала заголовки из новостной ленты с цитатами из интервью Марата Башарова. Она назвала ложью все, о чем он рассказал прессе. Так, с помощью пометки «фейк» она опровергла воссоединение с актером после развода, а также получение в собственность роскошной квартиры стоимостью в 34 мл рублей.
В комментариях подписчики Елизаветы заявили, что расстроены этой новостью: «Очень жаль, что фейк. Вы такая красивая пара!» Незадолго до этого она намекала, что ее сердце несвободно, рассказывая о своем трепетном отношении к некоему любимому человеку.
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Звёзды , Елизавета Шевыркова , Марат Башаров
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