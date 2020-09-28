Бывшая жена Башарова сделала заявление 

Елизавета Шевыркова отреагировала на слова бывшего мужа о том, что он продолжает спать с ней в одной постели.

В Инстаграме Шевыркова опубликовала заголовки из новостной ленты с цитатами из интервью Марата Башарова . Она назвала ложью все, о чем он рассказал прессе. Так, с помощью пометки «фейк» она опровергла воссоединение с актером после развода, а также получение в собственность роскошной квартиры стоимостью в 34 мл рублей.

В комментариях подписчики Елизаветы заявили, что расстроены этой новостью: «Очень жаль, что фейк. Вы такая красивая пара!» Незадолго до этого она намекала, что ее сердце несвободно, рассказывая о своем трепетном отношении к некоему любимому человеку.