Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Решетова рассказала, как разделила недвижимость с Тимати 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Решетова рассказала о разделе имущества с Тимати
Фото: @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова рассказала, как она с Тимати распределила элитное жилье после расставания. Ответ на вопрос она опубликовала в своем Instagram.
Один из подписчиков Решетовой задал ей вопрос о том, точно ли она рассталась с рэпером и попросил пояснить, почему модель выкладывает фото из его квартиры.
Модель пояснила, что теперь она с сыном Ратмиром живет в квартире Тимати, а ее бывший возлюбленный переехал в новое жилье.

"Мы же последние годы ждали когда построят "дом мечты" и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей, но теперь ситуация другая", — написала Решетова. (Прим. ред — орфография и пунктуация автора сохранены)

Ранее "Рамблер" сообщал, что солистка ВИА "Гры" назвала самую успешную участницу.
Видео дня. Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
«Лучшее тело Земли»
«Лучшее тело Земли»
Скандальные фотографии звезд
Скандальные фотографии звезд
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
11:12
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение