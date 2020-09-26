Решетова рассказала о разделе имущества с Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала, как она с Тимати распределила элитное жилье после расставания. Ответ на вопрос она опубликовала в своем Instagram.

Один из подписчиков Решетовой задал ей вопрос о том, точно ли она рассталась с рэпером и попросил пояснить, почему модель выкладывает фото из его квартиры.

Модель пояснила, что теперь она с сыном Ратмиром живет в квартире Тимати, а ее бывший возлюбленный переехал в новое жилье.