Решетова рассказала о разделе имущества с Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала, как она с Тимати распределила элитное жилье после расставания. Ответ на вопрос она опубликовала в своем Instagram.
Один из подписчиков Решетовой задал ей вопрос о том, точно ли она рассталась с рэпером и попросил пояснить, почему модель выкладывает фото из его квартиры.
Модель пояснила, что теперь она с сыном Ратмиром живет в квартире Тимати, а ее бывший возлюбленный переехал в новое жилье.
"Мы же последние годы ждали когда построят "дом мечты" и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей, но теперь ситуация другая", — написала Решетова. (Прим. ред — орфография и пунктуация автора сохранены)
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