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Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
Фото: Lenta.ru
Первенца назвали Ривер в честь брата Феникса, который умер в 1993 году от передозировки наркотиками. Об этом пишет Daily Star.
О рождении ребенка стало известно на Цюрихском кинофестивале. Российский документалист Виктор Коссаковский презентовал там фильм «Гунда», где Феникс выступил в роли исполнительного продюсера. Режиссер отметил, что актер не смог приехать, потому что у него недавно родился сын.
Издание отмечает, что ребенку, по всему видимому, уже месяц. Его появление на свет не афишировали, так же, как и не афишировали беременность Руни Мары. 35-летнюю актрису в мае заметили в мешковатой одежде.
Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Она», «Социальная сеть» и «Побочный эффект». Хоакин Феникс появлялся в картинах «Она», «Таинственный лес», «Гладиатор» и «Переступить черту». Самой известной его работой стала главная роль в картине «Джокер», за которую он получил «Оскар».
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Звёзды , Дети , Хоакин Феникс , Газета Daily Star
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