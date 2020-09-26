Сын Джигарханяна рассказал о состоянии отца 

Сын народного артиста Армена Джигарханяна Степан опроверг слова пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской, что его отец превратился в овощ и доживает в одиночестве свой век. Как заметил Степан Джигарханян, нельзя верить ни одному слову скандальной девушки.

«Состояние здоровья Армена Борисовича беспокойства не вызывает. Отец вот уже почти три года в своей квартире в центре, со своей спутницей всей жизни Татьяной Сергеевной. Он окружен заботой и вниманием надежных и настоящих друзей, когда надо — медперсонала».

Как отметил Степан Джигарханян, Цымбалюк-Романовская уже давно никому не интересна. Ее он назвал гнилым человеком, который, как он выразился, не чувствует своего запаха, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была на протяжении нескольких лет замужем за Арменом Джигарханяном. Позже актер обвинил жену в воровстве и расстался с ней. На пианистку даже были заведены уголовные дела. Сама она уверяет, что никогда не воровала у мужа деньги. При этом заверила, что ей остались должны в театре, из которого Джигарханян ее с позором выгнал.