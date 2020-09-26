Кети Топурия рассказала о помолвке с бизнесменом 

Звездный роман певицы и бизнесмена закрутился летом 2019-го.

На фоне слухов о беременности 33-летняя певица Кети Топурия дала эксклюзивный комментарий изданию Peopletalk, в котором призналась, что помолвлена. Избранником солистки группы «А'Студио» стал предприниматель Лев Деньгов , с которым она встречается больше года.

Сейчас пара готовится к свадьбе, которая точно станет одним из самых обсуждаемых событий года в российском шоу-бизнесе.

Топурия не скрывала бойфренда от прессы и подписчиков. В ее Instagram периодически появляются их совместные чувственные фото. Известно, что Деньгов балует свою любимую недавно Кети похвасталась подарком от избранника за полмиллиона рублей.

Ранее в Сети начали обсуждать беременность Топурии, которая старается скрывать положение за пышными нарядами и удачными ракурсами, но прятать округлившийся живот ей становится все сложнее. Подтверждать или опровергать эти сообщения Топурия не торопится.