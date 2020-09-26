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Кети Топурия рассказала о помолвке с бизнесменом 

WMJ.ru и ещё 5 1 час назад
Кети Топурия рассказала о помолвке с бизнесменом
Фото: WMJ.ru
Звездный роман певицы и бизнесмена закрутился летом 2019-го.
На фоне слухов о беременности 33-летняя певица Кети Топурия дала эксклюзивный комментарий изданию Peopletalk, в котором призналась, что помолвлена. Избранником солистки группы «А'Студио» стал предприниматель Лев Деньгов, с которым она встречается больше года.
Сейчас пара готовится к свадьбе, которая точно станет одним из самых обсуждаемых событий года в российском шоу-бизнесе.
Топурия не скрывала бойфренда от прессы и подписчиков. В ее Instagram периодически появляются их совместные чувственные фото. Известно, что Деньгов балует свою любимую недавно Кети похвасталась подарком от избранника за полмиллиона рублей.
Ранее в Сети начали обсуждать беременность Топурии, которая старается скрывать положение за пышными нарядами и удачными ракурсами, но прятать округлившийся живот ей становится все сложнее. Подтверждать или опровергать эти сообщения Топурия не торопится.
Напомним, что в 2015 году певица Кети Топурия родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Теперь же 33-летняя солистка группы «А'Студио» состоит в отношениях с предпринимателем Львом Деньговым.
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Звёзды , Другое , Лев Гейхман , Лев Деньгов
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