«Не Ольга придала популярности Тарасову, а он ей» 

«Я вообще считаю, что лучшее в жизни Оли уже было — ее замужество, которое она упустила. И не Ольга придала популярности Тарасову, как она привыкла всем рассказывать, а он ей, сделав женой футболиста сборной России, повысив ей статус до «элиты общества» и введя в определенные круги».