«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля, и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре… Нет. Это всё график, которым я себя довела… Впервые, наверное, в голове мысль — что это всё, конечно, того не стоило», — пожаловалась в Инстаграм звезда ТНТ.