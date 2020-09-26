Звезда сериала «Интерны» утверждает, что бешеный график довел ее до потери голоса и ужасных отеков.
В последнее время Кристина Асмус загрузила себя работой: съемкам в кино и на телевидении не видно конца. Коллеги такой занятости могут только позавидовать, но, похоже, жесткий график подорвал здоровье актрисы.
«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля, и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре… Нет. Это всё график, которым я себя довела… Впервые, наверное, в голове мысль — что это всё, конечно, того не стоило», — пожаловалась в Инстаграм звезда ТНТ.
Поклонники в комментариях желают актрисе скорейшего выздоровления.
О проблемах с голосом Асмус рассказывала еще две недели назад. Тогда причиной недомогания она называла репетиции в театре, на которых пришлось сильно напрягать связки. Кристина жаловалась, что ей больно даже шептать и просила подписчиков посоветовать, что делать в такой ситуации. Похоже, теперь Кристине помогают восстанавливаться уже врачи.