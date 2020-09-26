Садальский показал Краснова в инвалидном кресле 

Дизайнер, ближайший друг Аллы Пугачевой пропал почти 10 лет назад после инсульта и чудовищных обвинений в вымогательстве.

Но в 2011 году судьба нанесла успешному, процветающему Краснову страшный удар: дизайнера заподозрили в вымогательстве, соучастии в попытке «отжать» фирму у крупного бизнесмена. Скандал, грозивший вылиться в уголовное дело, тогда гремел на всю страну, а на репутацию одного из самых известных художников России легло чёрное пятно.

Звёздные друзья отказывались верить в виновность Краснова и придерживались мнения, что талантливого сценографа банально подставили. Сам же он переживал так, что перенёс инсульт с последующим отёком мозга. Отпущенный под залог, он сумел перебраться за границу. Злые языки говорили, что так обвиняемый скрылся от следствия, чуть ли не инсценировал тяжелую болезнь, чтобы избежать суда. Но дальнейшие события разбили в пух и прах эти сплетни.

Сначала Борис лечился в немецкой клинике, потом в швейцарской. Врачи, говорившие, что Краснов вряд ли сможет не то что встать на ноги, а просто подняться с постели, лишь открывали от удивления рты, видя его успехи.

Несколько лет назад декоратор вернулся в Россию, обвинения с него сняли, но с тех пор прежде публичный Краснов предпочитает держаться в тени. Например, на днях МХАТ им. Горького открыл сезон спектаклем «Красный Моцарт», декорации к которому — работа Бориса Краснова. Но все его промо в этом проекте — благодарности коллег и несколько слов в релизе. Самого художника никто на премьере так и не увидел. Он вернулся в профессию, но в публичное пространство — нет.

Зал, в котором произошла та историческая встреча, оформлял как раз Борис Краснов. Едва Садальский переступил порог элитного заведения, как лицом к лицу столкнулся… с самим Красновым!

ИД "Собеседник"

Борис сидел в компании друзей, но с торца стола и в инвалидном кресле, придерживая палочку возле ног. В то время как его приятели разместились в удобных креслах.

ИД "Собеседник"

Радостный Садальский обошёл Краснова, внимательно оглядел его спросил: «Борь, ты что, придуриваешься, что ли? Ты чего на тележке сидишь?»

59-летний Краснов лишь рассмеялся в ответ своим характерным хрипловатым смехом. И хулигански пошевелил вытянутыми на табурет ногами, при этом продолжая сидеть в коляске. Борис заметно поседел за это время после всего пережитого, и если бы Садальский не представил своего приятеля, сами зрители вряд ли смогли узнать в бодрящемся, но сильно постаревшем мужчине того энергичного покорителя женских сердец, которого Алла Пугачева прославила когда-то своими «Рождественскими встречами».