Натали поделилась архивным снимком со свадьбы

Певица продемонстрировала подписчикам, как выглядела в один из самых счастливых дней своей жизни.

Долгая семейная жизнь у современных звезд — большая редкость, чего не скажешь о Натали. Певица замужем уже 29 лет и до сих пор счастлива со своим супругом Александром.

На радость поклонникам исполнительница решила поделиться архивным снимком с церемонии бракосочетания.

«Интересно, «зажигала» бы я под Черепашку, если бы песня уже была? До неё 8 лет. На этом фото, здесь, мне 17,5 лет. Наверное, да! Да я бы сейчас не усидела! Как и многие вы! Какие же мы…», — оставила подпись под коллекцией снимков Натали.

@natali_star74

Поклонники остались в восторге от свежего и юного образа певицы: «Какие вы красивые с Сашей!», «Натали, как Вы великолепно выглядите, что в те 17,5, что сейчас», «Натали, вы как куколка, в этом наряде, воздушная, нежная!», «На счастье всегда радостно смотреть!» — оставляют комментарии подписчики.