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Стрелки, кудри и пышная фата: Натали поделилась архивным снимком со свадьбы 

Passion.ru 3 часа назад
Натали поделилась архивным снимком со свадьбы
Фото: @natali_star74
Певица продемонстрировала подписчикам, как выглядела в один из самых счастливых дней своей жизни.
Долгая семейная жизнь у современных звезд — большая редкость, чего не скажешь о Натали. Певица замужем уже 29 лет и до сих пор счастлива со своим супругом Александром.
На радость поклонникам исполнительница решила поделиться архивным снимком с церемонии бракосочетания.
«Интересно, «зажигала» бы я под Черепашку, если бы песня уже была? До неё 8 лет. На этом фото, здесь, мне 17,5 лет. Наверное, да! Да я бы сейчас не усидела! Как и многие вы! Какие же мы…», — оставила подпись под коллекцией снимков Натали.
@natali_star74
Поклонники остались в восторге от свежего и юного образа певицы: «Какие вы красивые с Сашей!», «Натали, как Вы великолепно выглядите, что в те 17,5, что сейчас», «Натали, вы как куколка, в этом наряде, воздушная, нежная!», «На счастье всегда радостно смотреть!» — оставляют комментарии подписчики.
Натали российская певица и автор песен. За свою карьеру артистка выпустила множество хитов, среди которых песни «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина», «А ты такой» и «Володя». С 1991 года певица замужем за Александром Рудиным. Пара воспитывает троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.
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Звёзды , Александр Рудин
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