Супруга юмориста разместила забавный снимок в личном блоге.

"Вагаша идет гулять. Ждет, пока мать наконец соберется. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждет давно".

@bruhunova

Поклонники звездного семейства пришли в восторг:

«Вагаша! Как мило. Мать, давай быстрей, мужчины они такие, ждать не любят», «Танечка, чудесный малыш. Пусть Ваган Евгеньевич радует вас своими достижениями и успехами», «Господи, он волшебный», «Такая зая! Так хочется на ручки взять!», «Умничка, не капризничает, а ждет, как настоящий мужчина», — увлеченно и с интересом комментирует публика соцсетей.

Отметим, в настоящий момент 75-летний Евгений Петросян счастлив в пятом браке — со своим концертным директором, 31-летней Татьяной Брухуновой. В марте 2020 года супруги стали родителями: на свет появился их сын Ваган (малыша назвали в честь отца артиста). Также у юмориста есть 51-летняя дочь Викторина от первого брака. Она подарила своему папе двоих внуков: Андрея и Марка.

Напомним, недавно Евгений Петросян впервые показал маленького сына. А чуть позже жена артиста призналась, что они не прибегали к услугам суррогатной матери.