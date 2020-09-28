Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Шуфутинский женился на молодой возлюбленной 

Клео.Ру и ещё 9 2 часа назад
Шуфутинский женился на молодой возлюбленной
Фото: Клео.Ру
Разница в возрасте между молодоженами составляет целых 25 лет.
Брак для артиста стал судьбоносным. С предыдущей женой Маргаритой мужчина прожил 44 года и очень тяжело переживал ее утрату. Супруга умерла от сердечной недостаточности в то время, когда певец был на гастролях в Израиле. Шансонье настолько сильно переживал ее смерть, что на долгое время отказался от концертов и выходов в свет.
Со временем мужчина начал приходить в себя, при этом поддержку оказывала танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова. Дружеские отношения постепенно переросли в роман. Михаил не стеснялся демонстрировать новую избранницу и посещал с ней вместе всевозможные мероприятия.
О том, что влюбленные заключили брак, они сообщили в эфире программы «Привет, Андрей!». Светлана похвасталась роскошным обручальным кольцом, и пара поделилась подробностями их отношений. Как сообщил Шуфутинский, молодая жена помогает ему в административных вопросах, выходить же на сцену она перестала, поскольку мужчина считает, что это ни к чему.
Также Михаил отметил, что добивался взаимности от танцовщицы уже в тот период, когда был женат, знакомы они 25 лет. Однако Юразова не хотела вступать в связь с человеком, состоящим в браке, и отказывала ему. Все изменилось в тот момент, когда он остался один. Светлана помогла артисту перенести боль утраты. Свадьба пары состоялась спустя пять лет после смерти предыдущей жены Михаила.
Стоит отметить, что певец изменился внешне: он помолодел и похудел на 30 килограммов, поскольку всерьез занялся спортом и своим здоровьем.
Клео.Ру: последние новости
Подписчиков возмутило честное фото Хайди Клум в бикини Подписчиков возмутило честное фото Хайди Клум в бикини Каменских опубликовала снимок в одних стрингах Каменских опубликовала снимок в одних стрингах СМИ: Леонид Агутин изменил Варум с незнакомкой СМИ: Леонид Агутин изменил Варум с незнакомкой
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шуфутинский показал молодую возлюбленную
Шуфутинский показал молодую возлюбленную
Звезды, которые отказываются платить алименты
Звезды, которые отказываются платить алименты
Солистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу
Солистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Названы витамины, снижающие иммунитет
00:40
Названы витамины, снижающие иммунитет
Здоровье
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение