Шуфутинский женился на молодой возлюбленной 

Разница в возрасте между молодоженами составляет целых 25 лет.

Брак для артиста стал судьбоносным. С предыдущей женой Маргаритой мужчина прожил 44 года и очень тяжело переживал ее утрату. Супруга умерла от сердечной недостаточности в то время, когда певец был на гастролях в Израиле. Шансонье настолько сильно переживал ее смерть, что на долгое время отказался от концертов и выходов в свет.

Со временем мужчина начал приходить в себя, при этом поддержку оказывала танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова. Дружеские отношения постепенно переросли в роман. Михаил не стеснялся демонстрировать новую избранницу и посещал с ней вместе всевозможные мероприятия.

О том, что влюбленные заключили брак, они сообщили в эфире программы «Привет, Андрей!». Светлана похвасталась роскошным обручальным кольцом, и пара поделилась подробностями их отношений. Как сообщил Шуфутинский, молодая жена помогает ему в административных вопросах, выходить же на сцену она перестала, поскольку мужчина считает, что это ни к чему.

Также Михаил отметил, что добивался взаимности от танцовщицы уже в тот период, когда был женат, знакомы они 25 лет. Однако Юразова не хотела вступать в связь с человеком, состоящим в браке, и отказывала ему. Все изменилось в тот момент, когда он остался один. Светлана помогла артисту перенести боль утраты. Свадьба пары состоялась спустя пять лет после смерти предыдущей жены Михаила.

Стоит отметить, что певец изменился внешне: он помолодел и похудел на 30 килограммов, поскольку всерьез занялся спортом и своим здоровьем.