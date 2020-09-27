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Певец Михаил Шуфутинский показал молодую возлюбленную

Полина Алферова
1 час назад
В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» певец представил публике свою избранницу Светлану Уразову.
Шуфутинский показал молодую возлюбленную
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
В 2015 году Михаил Шуфутинский овдовел. Со своей женой Маргаритой он прожил более 40 лет. Певец тяжело переживал потерю жены. Он нашел утешение и поддержку у танцовщицы из его шоу-балета «Атаман» 42-летней Светланы Уразовой. В 2019 году они стали вместе появляться на публичных мероприятиях.
В эфире программы певец рассказал:
«Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет. Я был женат. Она мне всячески, категорически отказывала во всем. Мы работали. В тот самый трудный момент, когда я остался один, Светлана стала единственным существом на земном шаре, которая меня поняла, и вспыхнуло чувство. Надеюсь, что оно не иссякнет никогда. Оно помогает понять, что ты жив, что ты счастливый человек. Моя семья очень хорошо Светлану приняла. Она приняла меня, моя семья. Я очень рад этому», — высказался артист.
РИА Новости
Напомним, что у Михаила Шуфутинского — двое сыновей, пятеро внуков и две внучки.
Кстати, в программе Андрей Малахов рассказал о малоизвестном юношеском браке певца с однокурсницей Татьяной. И даже устроил сеанс связи с ней.
«Мы учились вместе на начальных курсах. Вопреки всем мы решили пожениться. Мы это сделали. Это длилось недолго — пару месяцев. Татьяна ее звали. У нас был прекрасный роман. Я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому и расстались», — вспомнил Михаил Шуфутинский.
В студии певцу передали кольцо, которое он когда-то подарил Татьяне. Шуфутинский надел его на палец своей возлюбленной.
Звёзды,Михаил Шуфутинский,Тимати,Андрей Малахов,РИА Новости,
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