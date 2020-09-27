Шуфутинский показал молодую возлюбленную

«Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет. Я был женат. Она мне всячески, категорически отказывала во всем. Мы работали. В тот самый трудный момент, когда я остался один, Светлана стала единственным существом на земном шаре, которая меня поняла, и вспыхнуло чувство. Надеюсь, что оно не иссякнет никогда. Оно помогает понять, что ты жив, что ты счастливый человек. Моя семья очень хорошо Светлану приняла. Она приняла меня, моя семья. Я очень рад этому», — высказался артист.