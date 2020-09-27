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Фирсов уехал в Турцию после смерти Легкоступовой 

Popcake.tv 2 часа назад
Фирсов уехал в Турцию после смерти Легкоступовой
Фото: Popcake.tv
Певец Феликс Царикати, друг Валентины Легкоступовой, сообщил, что яхтсмен Юрий Фирсов вчера «укатил» в Турцию. С 26 сентября у мужчины было запланированное отправление в регату, о чем рассказало издание "КП".
Еще недавно публика находила в Facebook объявления о работе, которые публиковал Юрий, надеясь найти хотя бы одного работодателя, а уже сейчас Фирсов покоряет «моря и океаны», сбегая от страшных воспоминаний о смерти жены.
На одной из телевизионных программ яхтсмен некогда утверждал, что, разумеется, откажется от имущества своей ушедшей супруги, но заберет свой единственный рюкзак.

«Не нужно мне ничего от этой семьи, но хочу забрать мои вещи, и мои деньги: в рюкзаке 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов»,

— пояснял он. Однако, Феликс Царикати в эфире передачи «Человек и закон» высказал совершенно другую точку зрения относительно внушительных сумм Фирсова в квартире Валентины.

«Дочь Валентины говорит — там нет никаких денег, наоборот, в этом рюкзаке он собрал все драгоценности Вали. Фирсов рванул в Турцию без рюкзака»,

— пояснил певец.
Интересно, готов ли Юрий как-либо адекватно объяснить желание забрать дорогостоящие камни и украшения своей умершей супруги?
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Звёзды , Юрий Фирсов , Феликс Царикати
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