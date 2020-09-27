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«Говорил, что не может работать»: Пиманов объяснил, почему погибший Жулин уходил в монастырь 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Пиманов объяснил, почему Жулин уходил в монастырь
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер и телеведущий Алексей Пиманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему несколько лет назад актер Дмитрий Жулин уходил в монастырь. Дмитрий Жулин погиб в ДТП. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Мы тогда все удивились, что он на Валааме. Он говорил, что не может работать в профессии, где надо расталкивать себе подобных. Поэтому он сбежал. Потом пришел такой замороженный через три года. Помню, мы пошли в ресторан. Он стал потихоньку оттаивать. Дима хотел вернуться в профессию. Он ехал к духовнику во Владимир, когда случилось ДТП».

Алексей Пиманов Как добавил Пиманов, ему всегда был нужен актер, который мог «и пальто подать и в морду дать».

«Он был моим другом. Как это могло произойти — я не понимаю. Это невероятная беда. Что произошло на дороге? Был день, светло. Я не могу смотреть эти кадры. Таких актеров по пальцам пересчитать. Он очень интеллигентный. Был случай на съемках. Он должен был ударить человека в телефонной будке, но не мог. Его было сложно вывести из себя», — заметил режиссер.

Напомним, что актер Дмитрий Жулин угодил в смертельное ДТП. Он ехал в машине вместе с мамой, которая также умерла через несколько дней в больнице.
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Звёзды , Дмитрий Жулин , Алексей Пиманов , НТВ
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