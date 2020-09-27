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Билан хочет отсудить у мужа сестры 19 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Билан хочет отсудить у мужа сестры 19 миллионов
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Дима Билан хочет через суд взыскать 19 миллионов рублей с мужа своей старшей сестры Геннадия Зимина. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Зимин заявил, что не знает о предстоящем суде с Биланом.
В свое время Билан вложил деньги в деревообрабатывающий завод и гостиницу. Помогали ему вести бизнес старшая сестра Елена, которая по образованию дизайнер, и ее муж. Затем Елена с Зиминым решила расстаться. Возникли споры, кому достанется бизнес семьи Билана.
Сам исполнитель скромно замечает, что «расстался с компаньоном». А вот соседи по населенному пункту, где находится гостиница, отмечают, что посетителей в отеле сейчас нет.
Журналистам удалось дозвониться и до Геннадия Зимина. Бизнесмен сделал вид, что не знает о предстоящем судебном процессе. Споры с Биланом он комментировать не пожелал.
Отметим, что Дима Билан — победитель музыкального песенного конкурса «Евровидение». Победу он одержал в 2008 году. Больше никто из российских звезд пока на конкурсе не побеждал.
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Женский форум
Звёзды , Дима Билан , НТВ
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