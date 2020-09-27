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«Меня мужики боятся»: Любовь Успенская завела жеребца 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
«Меня мужики боятся»
Фото: @uspenskayalubov_official
Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что купила жеребца в деревне под Калугой и теперь безумно счастлива. Успенская завела жеребца.

«Меня мужики боятся, поэтому я завела жеребца. В будущем, возможно, буду на нем кататься. Там в деревне породистые лошади. Одна из них теперь моя».

Любовь Успенская Как отметила «королева русского шансона», произошли изменения в последнее время и в ее внешности.

«Накачала попку себе. Перекачала, по-моему. Переборщила. Как закончится карантин, я уйду из фитнесса, которым сейчас активно занимаюсь, в йогу. Она мне нравится больше».

Напомним, что Любовь Успенская уже более полугода не общается со своей единственной дочкой тридцатилетней Татьяной Плаксиной. Девушка сейчас живет в Америке. Журналисты постарались узнать, как у нее сейчас отношения с наследницей. При этом Успенская заявила, что не хочет говорить на эту тему.
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Звёзды , Любовь Успенская , НТВ
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