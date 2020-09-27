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Басков объяснил, почему записал песню с 18-летним блогером 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
«Я свою аудиторию постоянно омолаживаю»
Фото: @nikolaibaskov
«Золотой голос России» певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему записал совместную песню с 18-летним кумиром молодежи блогером Даней Милохиным. Композиция называется «Дико тусим». Басков объяснил, зачем записал песню с Милохиным.

«Я с ним на одном языке общаюсь. Я свою аудиторию постоянно омолаживаю. Некоторые говорят, что получился обезьяний цирк? Так говорят те, кто ничего не делает. Поступило предложение от Дани, и я согласился. Я экспериментирую, поэтому остаюсь в трендах. Аудитория реагирует на мое творчество, поэтому я делаю такие вещи. Лучше сделать, чем жалеть и не сделать».

Николай Басков Интересно, что давний друг Баскова музыкант Филипп Киркоров также отметил, что любит работать с молодыми артистами. Не так давно вышел его клип с возлюбленным телеведущей Ольги Бузовой блогером Давидом Манукяном — «Ролекс».

«Я омолаживаюсь с молодыми артистами. Певица Zivert была в прошлом году, Крид в позапрошлом. Омолодился сразу на десять лет», — сказал Киркоров.

Напомним, что композиция Баскова и Дани Милохина сразу же стала трендовой среди молодежи. У нее сейчас достаточно большая армия поклонников.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Давид Манукян , Николай Басков , НТВ
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