«Я с ним на одном языке общаюсь. Я свою аудиторию постоянно омолаживаю. Некоторые говорят, что получился обезьяний цирк? Так говорят те, кто ничего не делает. Поступило предложение от Дани, и я согласился. Я экспериментирую, поэтому остаюсь в трендах. Аудитория реагирует на мое творчество, поэтому я делаю такие вещи. Лучше сделать, чем жалеть и не сделать».