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Цискаридзе вспомнил о травле в балете 

Teleprogramma.pro и ещё 4 43 минуты назад
Цискаридзе вспомнил о травле в балете
Фото: Teleprogramma.pro
Семь лет назад Николай Цискаридзе ушел из Большого театра, которому отдал 20 лет своей жизни. Но у многих по-прежнему он ассоциируется именно с именем артиста. Сейчас Николай является ректором Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. По его признанию, если бы можно было начать жизнь сначала, то в балет не пошел. Возможно, стал бы хирургом.

«Однажды меня попросили соврать, что я не могу поднять Волочкову», — признался Цискаридзе в YouTube-программе «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

По словам Николая, тогда на Анастасию был заказ, ее травили. Цискаридзе отказался произносить такие слова, за что потом ему отомстили.
Вес балерин — всегда самая обсуждаемая тема. Однако как признался Цискаридзе, на сцене артисты поднимают не балерин, а их характер.
На пенсию Цискаридзе вышел в 33 года. По слухам, он получает самые солидные выплаты — 12 тысяч рублей.
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Звёзды , Другое , Дмитрий Быков , Николай Цискаридзе
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