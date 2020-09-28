Цискаридзе вспомнил о травле в балете 

Семь лет назад Николай Цискаридзе ушел из Большого театра, которому отдал 20 лет своей жизни. Но у многих по-прежнему он ассоциируется именно с именем артиста. Сейчас Николай является ректором Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. По его признанию, если бы можно было начать жизнь сначала, то в балет не пошел. Возможно, стал бы хирургом.

«Однажды меня попросили соврать, что я не могу поднять Волочкову», — признался Цискаридзе в YouTube-программе «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

По словам Николая, тогда на Анастасию был заказ, ее травили. Цискаридзе отказался произносить такие слова, за что потом ему отомстили.

Вес балерин — всегда самая обсуждаемая тема. Однако как признался Цискаридзе, на сцене артисты поднимают не балерин, а их характер.

На пенсию Цискаридзе вышел в 33 года. По слухам, он получает самые солидные выплаты — 12 тысяч рублей.