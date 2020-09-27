Модель впервые опубликовала совместное фото с новым возлюбленным, экс-женихом Светланы Ходченковой Георгием Петришиным
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В своем Instagram 21-летняя Алеся Кафельникова
поделилась с поклонниками снимками с романтического ужина, проведенного в компании нового возлюбленного, 34-летнего Георгия Петришина.
На снимках парочка позирует для селфи в зеркале, демонстрируя наряды для похода в ресторан. Георгий красуется в изящной жилетке и брюках, а Кафельникова — в элегантном платье на тонких бретелях, накинув на плечи пиджак возлюбленного.
«Настроение есть малосольные огурцы, в Париже, в платье Ульяны Сергеенко» — подписала модель фотографию с ужина, на которой забавно позирует для снимка с банкой огурцов.
Публикации с романтического вечера дополнили несколько сторис, на которых модель запечатлена на фоне ночной Эйфелевой башни.
Слухи о том, что Алеся и Георний состоят в тайных отношениях разлетелись по сети еще в конце лета, однако теперь их можно считать официально подтвержденными.
Недавно Кафельникова приехала во Францию для участия в Неделе моды прет-а-порте. Уже больше недели девушка публикует живописные кадры осеннего города и показывает свой «вкусный» досуг. Пока модель работает на Неделе моды, она живет в уютной квартире с видом на Париж.
Напомним, что Кафельникова состояла в отношениях с популярным рэпером Глебом Голубиным
, известным как Фараон, однако их долгий роман закончился. В январе этого года Алеся намекнула на скорое замужество с Кевином Доделанде, но дело до свадьбы не дошло. А недавно Кафельникова объявила о расставании с сыном бизнесмена Евгения Новицкого
Владимиром.