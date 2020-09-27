Модель впервые опубликовала совместное фото с новым возлюбленным, экс-женихом Светланы Ходченковой Георгием Петришиным

В своем Instagram 21-летняя Алеся Кафельникова поделилась с поклонниками снимками с романтического ужина, проведенного в компании нового возлюбленного, 34-летнего Георгия Петришина.

На снимках парочка позирует для селфи в зеркале, демонстрируя наряды для похода в ресторан. Георгий красуется в изящной жилетке и брюках, а Кафельникова — в элегантном платье на тонких бретелях, накинув на плечи пиджак возлюбленного.

«Настроение есть малосольные огурцы, в Париже, в платье Ульяны Сергеенко» — подписала модель фотографию с ужина, на которой забавно позирует для снимка с банкой огурцов.

Публикации с романтического вечера дополнили несколько сторис, на которых модель запечатлена на фоне ночной Эйфелевой башни.

@kafelnikova_a

Слухи о том, что Алеся и Георний состоят в тайных отношениях разлетелись по сети еще в конце лета, однако теперь их можно считать официально подтвержденными.

Недавно Кафельникова приехала во Францию для участия в Неделе моды прет-а-порте. Уже больше недели девушка публикует живописные кадры осеннего города и показывает свой «вкусный» досуг. Пока модель работает на Неделе моды, она живет в уютной квартире с видом на Париж.