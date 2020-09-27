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Ксения Собчак показала странный образ для отдыха 

Я Покупаю 1 час назад
Собчак высмеяли за «колхозный» внешний вид
Фото: @xenia_sobchak
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак всегда старается одеваться стильно. Однако иногда ее образы становятся предметом обсуждения не потому, что она выбрала крутой и трендовый образ, а из-за того, что оделась очень странно.
В этот раз телеведущая поделилась снимком с отдыха в Сочи, где она позирует, стоя на балконе. Стилисты назвали этот образ одним из самых провальных за всю карьеру Собчак.
Поклонники также недоумевают, как Ксения решилась выбрать такое странное сочетание вещей. На фотографии телеведущая позирует в легком платье, накидке, кепке и шлепанцах.
@xenia_sobchak
По мнению экспертов, этот образ мог бы стать отличным, если бы Собчак вместо накидки, кепки и шлепанцев выбрала босоножки и шляпку. Стилисты отмечают, что образ плох тем, что собран из совершенно несочетающихся и противоречивых деталей.
Хотя некоторые поклонники посчитали, что телеведущая публикует фотографии в таких неприглядных образах, чтобы показать свою уверенность:

«Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!».

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Звёзды , Ксения Собчак
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